Tidligere riksadvokat beklager at fetteren ble tiltalt i Tengs-saken

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch beklager tar selvkritikk for at det ble tatt ut tiltale mot fetteren i Birgitte Tengs-saken, melder VG.

– Selv om det ble avsagt frifinnende dom er det i dag all grunn til å sterkt å beklage overfor fetteren og hans familie at det i sin tid ble utferdiget tiltale mot ham. De har lidd meget, sier Busch til avisen.

Han legger til at han ha forståelse for at familien retter kritikk mot dem som hadde ansvaret.

Fetteren ble frifunnet for drapet i lagmannsretten, men dømt til å betale erstatning. I fjor ble en mann i 50-årene arrestert for drapet.