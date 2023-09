Tidligere Økokrim-topp bistår Finnes

Elden-advokat Thomas Skjelbred bekrefter at han er Sindre Finnes' rådgiver.

– Ja, jeg kan bekrefte at jeg er kontaktet av Sindre Finnes og at han rådfører seg med meg. Jeg vil komme tilbake for å kunne kommentere ved en senere anledning, sier han til NRK.

Skjelbred er tidligere nestsjef i Økokrim, og nå advokat i Advokatfirmaet Elden AS.

Det går frem av Høyres tidslinje om saken at Finnes også har fått hjelp av John Christian Elden. De to er venner på privaten.

– Alle trenger en god venn. Også Sindre og selv når det blåser friskt. Han trengte hjelp til å tenke og prøve å oppfylle Ernas ønske om oversikt, og fikk selvsagt det. Advokat Thomas Skjelbred bistår forøvrig, sier Elden til NRK.