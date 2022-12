Tidligere nazi-sekretær dømt til betinget fengsel

Irmgard Furchner (97) er dømt til to års betinget fengsel for at hun jobbet som sekretær i en konsentrasjonsleir i Tyskland under andre verdenskrig.

Det var i tråd med påstanden fra tysk påtalemyndighet.

Furchner er den første kvinnen på mange tiår som straffeforfølges for forbrytelser under nazistenes regime.