Tidligere forsvarsminister siktet i Danmark

Danmarks tidligere forsvarsminister Claus Hjort Fredriksen, fra partiet Venstre, er siktet for å ha brutt taushetsplikten. Han skal ha delt statshemmeligheter og fortrolige opplysninger. Det bekrefter Venstre i en kort pressemelding. Fredriksen har ved flere anledninger bekreftet at Danmark og USA samarbeider om å hente ut data fra kabler.

– Jeg kan bekrefte at jeg er siktet for å ha overtrådt grensene for min ytringsfrihet. Jeg har ytret meg som Folketingsmedlem om en politisk sak. Jeg kunne aldri drømme om å foreta meg noe som kunne gjøre skade på Danmarks interesser, sier Fredriksen i en pressemelding.

Ifølge Ekstrabladet kan Hjorts uttalelser i et program på dansk TV 2 i desember i fjor være årsaken til siktelsen. Hjort bekreftet en rekke opplysninger om et etterretningssamarbeid mellom Forsvarets Efterretningstjeneste og den amerikanske etterretningstjenesten NSA.