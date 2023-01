Ti skutt under filming av musikkvideo med French Montana i Florida

Minst ti personer ble såret i en skyteepisode i forbindelse med at rapperen French Montana spilte inn en musikkvideo nord for Miami.

Skytingen skjedde utenfor en restaurant i Miami Gardens torsdag kveld, melder CNN og viser til det lokale brannvesenet og en uttalelse fra restaurantens eiere.

Byen ligger rundt tre mil nord for storbyen Miami. Politiet sier de har fått opplysninger om at flere personer ble truffet av skudd.

Avisen Miami Herald skriver at det skjedde etter en krangel mellom to grupper. Ifølge avisen ble seks personer kjørt til sykehus, mens fire oppsøkte et legesenter på egen hånd.

Rapperen Ced Mogul sier til TV-stasjonen NBC 6 at han hørte flere skudd.

– Minst 13, 14, 15 skudd. Det skjedde veldig fort, det hørtes ut som en angrepsrifle.