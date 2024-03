Ti personer skal være skadet i Kyiv etter rakettangrep

Ukrainas hovedstad Kyiv er ifølge ordfører Vitalij Klitsjko og det ukrainske luftforsvaret rammet av et russisk rakettangrep.

Luftvernsystemet i byen skal ifølge Klitsjko ha fungert, men flere bygg skal være truffet av rester fra nedskutte raketter.

Ifølge ham er ti personer så langt meldt skadet. To av dem er sendt til sykehus.

Et av byggene som ble truffet av restene er et bebodd boligbygg, skriver han på Telegram. En leilighet skal også stå i brann. Det samme gjelder for flere biler på en parkeringsplass.

Eksplosjoner ble hørt i sentrum av Ukrainas hovedstad Kyiv tidlig torsdag morgen, melder AFP. Det skjedde etter at flyalarmen gikk på grunn av missiler og droner fra Russland, ifølge en av AFPs egne journalister på bakken.

Flere titalls eksplosjoner og lyden av luftvern kunne ifølge AFP høres fra klokken 5 lokal tid, som tilsvarer klokken 4 norsk tid.