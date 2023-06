Thon Hotels snur etter Pride-bråk

Thon Hotels tillater likevel heising av Pride-flagg. Det opplyser de i en pressemelding.

– Mangfold, inkludering og toleranse er sentrale verdier i hele Olav Thon Gruppens forretningsstrategi. Vi har en lang tradisjon med å jobbe for like muligheter og å markere pride på våre hoteller. Men når engasjerte medarbeidere og venner oppfatter at vi tar avstand fra verdiene vi står for, har vi undervurdert kraften og signaleffekten av å ikke heise pride-flagget mens vi feirer mangfoldet, heter det i meldingen hotellkjeden har sendt ut onsdag.

De ansatte i hotellkjeden hadde tidligere fått beskjed fra ledelsen om å ikke heise regnbueflagg i juni. Kjeden begrunnet det med at de ville være nøytrale.

Flere reagerte på avgjørelsen, blant annet tillitsvalgte og organisasjonen Fri.