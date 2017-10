Sture Bergwall krever 15 millioner kroner i erstatning fra staten

På 90-tallet lurte han politiet til å tro på at han var Skandinavias verste seriemorder. Nå krever svenske Sture Bergwall 15 millioner kroner i erstatning for den psykiske belastningen han ble påført etter på ha blitt dømt for drapene.