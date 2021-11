The Times: Forhandler om sluttpakke

Ifølge The Times har styret i Manchester United bestemt for å avslutte kontrakten med Ole Gunnar Solskjær. Klubben skal nå forhandle om en sluttpakke.

Det skjer etter at flere engelske medier meldte at det var et ekstraordinært styremøte i klubben etter tapet mot Watford lørdag.

United-direktør Richard Arnold har ifølge The Times ansvaret for å forhandle fram sluttpakken med Solskjær som antas å koste 7,5 millioner pund å lande.

I følge lokalavisa Manchester Evening News er det ventet Darren Fletcher tar over som midlertidig manager.