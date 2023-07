The Sun felt for brudd på god presseskikk for Meghan-sak

Det britiske medietilsynet IPSO har avgjort at Jeremy Clarksons spalte i tabloidavisa The Sun var i strid med god presseskikk, skriver BBC. Clarkson gikk i artikkelen i desember i fjor til frontalangrep på hertuginne Meghan Markle i ordelag som tilsynet kaller sexistisk og diskriminerende.

Han skrev blant annet at han hatet henne og at han drømte at hun ble tvunget til å gå gatelangs naken, mens folk kastet ekskrementer på henne.

Ifølge dommen fra IPSO har avisa brutt pressens etiske regelverk på 12 punkter.

The Sun er beordret til å trykke omtale av dommen på forsida av avisa og i nettutgaven.

IPSO fikk 25.000 klager på artikkelen i The Sun – det høyeste antall i tilsynets historie. Flere oppfattet artikkelen som en oppfordring til vold mot Markle.