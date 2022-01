Tesla åpner opp deler av ladenettverket

Elbilprodusenten Tesla har åpnet 15 av sine hurtigladestasjoner for elbiler fra andre produsenter.

Norsk elbilforening sier i en pressemelding at man har ventet på at alle elbilister nå får ta glede av Teslas enorme ladenettverk. Samtidig forventer foreningen at Tesla fremover investerer mer i sitt ladenettverk, for å møte økt etterspørsel.

Rent praktisk får man tilgang til ladestasjonene gjennom Teslas ladeapp, til samme pris som en Tesla-eiere. Ladestasjonene som nå åpnes opp ligger i Aurland, Aksdal Sør, Arne, Berkåk, Eidsvolls verk, Fokserød, Lærdal, Leira, Lillehammer, Lyngdal, Valdresporten, Notodden, Oslo (Sentrum P-hus), Rygge og Skien.

Samtidig åpner også 16 ladestasjoner i Frankrike.