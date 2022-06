Terrorsiktede vil ikke at politiet tar opptak av avhør

Terrorsiktede Zaniar Matapour (43) har enda ikke blitt avhørt av politiet, fordi han frykter politiet vil manipulere forklaringen hans. Han ønsker ikke å la seg avhøre dersom det blir gjort opptak, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

– Min kollega, Bernt Heiberg, har vært i kontakt med klienten i fengselet. Han ønsker ikke å la seg avhøre av politiet så lenge det blir gjort opptak, enten det dreier seg om lyd eller video. Det er det samme standpunktet han har hatt hele tiden.

Politiet sendte e-post til Elden mandag der de tilbydde å endre vilkårene sine for avhør. De har blant annet spurt om Matapour er villig til å la seg avhøre på lyd, uten bildeopptak.

Matapour har krevd at avhøret blir sendt direkte. Han er sikta for drap, drapsforsøk og terror etter skytinga i Oslo natt til lørdag, der to personer ble drept.