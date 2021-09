Tengs-siktet fengsles videre

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs varetektsfengsles i fire nye uker. Siktede blir underlagt brev- og besøksforbud og medieforbud i hele fengslingsperioden.

–­­­Tingretten er enig med politiet i at det ved en eventuell løslatelse av siktede vil foreligge reelle og konkrete muligheter for at han vil forspille bevis, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding fra politiet.