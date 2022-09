Tengs-saken er oversendt Riksadvokaten

Statsadvokaten har sendt sin innstilling i Birgitte Tengs-saken til Riksadvokaten, skriver Dagbladet.

– Saken ligger nå på Riksadvokatens bord, og vi venter på en avgjørelse derfra, sier advokat Stian Kristensen til avisen.

Han er forsvarer til mannen i 50-årene som siden september i fjor har vært siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Riksadvokaten skal ha fått tilsendt statsadvokatens innstilling for omkring en uke siden, skriver Dagbladet. Hvor lang tid han vil bruke på å komme med sin konklusjon er uvisst.

– Vi forbereder oss nå med utgangspunkt i at det kommer en tiltale. Det er vi nødt til å gjøre, uansett hva resultatet blir til slutt, sier Kristensen til avisen.

Tirsdag gjennomføres et nytt fengslingsmøte for mannen. Det går som kontorforretning. Forsvarer Stian Kristensen opplyste i helgen til NTB at hans klient vil, som i tidligere rettsmøter, begjære seg løslatt.

Drapssaken er berammet til å starte i Haugaland og Sunnhordland tingrett 31. oktober eller 14. november. Mannen er også siktet for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.