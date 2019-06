Tengs-saka: Klagar Noreg inn for FN

Fetteren til Birgitte Tengs klagar Noreg inn for FN for brot på menneskerettane. Det skriv Stavanger Aftenblad. Fetteren har forsøkt å reinvaske seg etter at han vart sikta for drapet på Tengs. Han vart frikjent, men måtte likevel betale erstatning.