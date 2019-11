Tenåringer siktes for kidnapping

Torsdag ble en 16-åring og en 18-åring pågrepet og siktet for frihetsberøvelse, ifølge VG. Politiadvokat Ingrid Hærem i Oslo politidistrikt ønsker ikke å si mer om saken foreløpig. De to tenåringene fremstilles for varetektsfengsling i ettermiddag.