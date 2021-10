Tenåringer pågrepet etter vold

To gutter i tenårene er pågrepet etter at to mindreårige gutter ble utsatt for vold i Nærbø i Rogaland. Sørvest politidistrikt ble varslet om saken klokka 22.40 søndag kveld. Ved 1.15-tiden meldte politiet at to gutter i tenårene var pågrepet i forbindelsen med hendelsen.