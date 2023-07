Tenåring fikk 90 dagers fengsel etter abort

En 19 år gammel amerikansk kvinne er dømt til 90 dagers fengsel etter at hun tok abortpiller for å avslutte et svangerskap, og deretter kvittet hun seg med fosteret med morens hjelp.

Dette skjedde i 2022 da kvinnen var 17 år. Hun var da 28 uker på vei, skriver BBC.

En ny lov i Nebraska setter nå abortgrensen til 12 uker.

Kvinnens mor er også tiltalt i saken. Hun risikerer opptil fem år i fengsel for å ha hjulpet datteren.