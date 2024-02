Telia og One Call har problemer: – Vi beklager

– Enkelte kunder kan for øyeblikket oppleve problemer med utsendelse av SMS og utgående anrop. Vi jobber allerede med saken og beklager for ulempene dette medfører, skriver One Call i en driftsmelding på sine sider.

Ifølge informasjonssjef Daniel Barhom i Telia oppdaget selskapet feilen rundt klokken 08 onsdag morgen.

Feilen gjelder for enkelte kunder hos både Telia og datteselskapet One Call, opplyser informasjonssjefen.

– Vi jobber nå for fullt med feilsøking og kartlegging av hvor mange dette gjelder, sier Barhom til NRK.

– Vi beklager ulempene dette medfører, legger han til og sier Telia er i dialog med kundene om problematikken.