Telia kutter 3000 jobber – 245 norske stillinger berørt

Telekomselskapet Telia melder i en pressemelding at de skal kutte 3000 jobber i 2024. 245 av rundt 2170 stillinger i Norge blir berørt.

– Dette inkluderer tidligere nedbemanninger, naturlige avganger som ikke erstattes, innleide konsulenter som avsluttes, samt faste ansatte, sier Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan.

Selskapet skriver at de skal gjennomføre et endringsprogram som innebærer strukturelle endringer og nedbemanning.

– Vi skal forenkle og effektivisere for å skape et bedre Telia for våre kunder og eiere, sier Vellan.

Totalt skal selskapet spare 2,6 milliarder svenske kroner, omtrent 2,7 milliarder norske kroner.