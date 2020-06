Telenor stopper 200.000 svindeltlf

Til tross for at Telenor blokkerer rundt 200.000 forsøk på telefonsvindel hver dag, er det noen som slipper gjennom. Såkalt «Olga-svindel» brer om seg. – Utfordringen er at svindlerne bytter nummer hele tiden, sier sikkerhetsdirektør i Telenor Norge.