Telenor har løst problemet med mobildata

Telenor har i dag hatt problemer med mobildata.

Klokken 13.15 oppdaterer de om at det er utført tiltak etter at feilen ble identifisert. Det forventes nå at trafikken vil stabilisere seg fremover.

«Om noen fortsatt har problemer med mobil tale, anbefaler vi å sette mobilen på flight modus, for så å skru den over på normalmodus igjen. Da sikres man at man kobles opp igjen riktig,» sker Telenor på sin Facebook-side.