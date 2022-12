Teknologigründer anker svindeldom

Den svindeldømte amerikanske teknologigründeren Elizabeth Holmes anker dommen på elleve års fengsel.

Holmes mener straffen hun er idømt, er for streng, og hun motsetter seg også grunnlaget for dommen.

Holmes og forsvarerne har dermed frist på seg til 3. mars med å levere inn sakspapirer og andre dokumenter for å støtte opp under anken, står det i en uttalelse fra ankedomstolen Ninth Circuit Court of Appeals i California.

Straffutmålingen ble klar i november etter at Holmes i januar ble kjent skyldig for milliardsvindel over en 15 år lang periode mot investorene i Theranos.