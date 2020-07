Taxisjåfør utsatt for vold

En taxisjåfør i Haugesund meldte natt til fredag om at han var blitt usatt for vold, og bilen hans var blitt utsatt for skadeverk. Passasjeren hadde også kastet opp i bilen. Politiet fikk passasjeren til å gjøre opp for turen, melder politiet.