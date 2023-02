Taus om Instagram-bilde i podkast

Influensar Sophie Elise Isachsen nemner ikkje det omstridde Instagram-bildet i dagens episode av NRK-podkasten «Sophie og Fetisha».

I starten av episoden seier ho at ho i bilen på veg til å spela inn episoden prøvde å finna ut kva song som passa humøret hennar for augneblikket.

– Miley, kan du hjelpa meg? Absolutt ikkje, seier ho.

Mot slutten av sendinga seier ho også at ho har tenkt mykje på eit sitat dei siste dagane.

– Du veit det sitatet «What doesn't kill you makes you stronger», men mamma sa alltid «Nei, nei, what doesn't kill you, doesn't kill you», og det er akkurat det eg føler nå, sa Isachsen.

Søndag posta Isachsen eit bilde på Instagram der ho og ein annan influensar poserer i ein spegel, der den andre influensaren held ein liten, gjennomsiktig plastpose med kvitt innhald. Fleire har tolka innhaldet som narkotiske stoff. Innlegget blei fjerna kort tid etterpå.

Så lang har Instagram-innlegget ført til 2000 klager til Kringkastingsrådet, noko som gjer saka til den tredje mest innslaga saka til rådet.

Nå har medlem av Kringkastingsrådet og tidlegare politikar, Trude Drevland, bede om at saka skal bli tatt opp på neste møte den 9. mars.