Tauer ut strømløse tog fra Romeriksporten

To tog står fast i Romeriksporten etter at strømmen gikk i tunnelen. Det er problemer med en kjøreledning som er årsaken.

De to togene taues nå ut av tunnelen med bergingstog.

Øystein Stavdal Pausleni Bane Nor sier til NRK at det jobbes med å utbedre feilen, men at man ikke vet hvor lang tid det vil ta.

– Vi oppfordrer de reisende til å følge informasjon fra togselskapene sine for å se hvordan det påvirker deres reise, sier Paulsen.