Tass: Prigozjin er i Russland

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko sier at Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin nå befinner seg i St. Petersburg i Russland. Det melder nyhetsbyrået Tass på Telegram.

Prigozjin fikk amnesti etter at han avbrøt opprøret og Wagner-gruppens marsj mot Russland for to uker siden. En av betingelsene var at han gikk i eksil i Belarus.

Videre sier Lukasjenko at Wagner-soldatene er på plass i de «permanente leirene» de er gitt i Belarus.