Tass: Armenia og Aserbajdsjan er enige om prinsipper i fredsavtale

Armenia og Aserbajdsjan skal være enige om de grunnleggende prinsippene i en fredsavtale, melder det russiske nyhetsbyrået Tass, som siterer den armenske statsministeren Nikol Pasjinjan.

– Vi har gode og dårlige nyheter om fredsprosessen mellom Armenia og Aserbajdsjan. Det er bra at de grunnleggende prinsippene for fred er blitt avtalt med Aserbajdsjan. Dette skjedde gjennom mekling fra lederen av Det europeiske råd, Charles Michel, som et resultat av mine møter med presidenten i Aserbajdsjan [Ilham Aliyev] i Brussel,» sa Pasjinjan på et OSSE-møte i Jerevan ifølge Tass.

Samtidig sier Pasjinjan at de to partene i konflikten «snakker forskjellige diplomatiske språk».

Armenia og Aserbajdsjan har utkjempet flere kriger siden 1990-tallet, hvorav den siste var i september. Striden har stått om den omstridte regionen Nagorno-Karabakh, som var kontrollert av armenske separatister i flere tiår før Aserbajdsjan tok kontroll over området i september. De fleste armenske innbyggerne har siden flyktet.