Tass: 10 døde etter flystyrt i Russland – Prigozjin kan ha vore om bord

10 menneske skal vere døde etter at eit privatfly styrta nord for Moskva, melder det russiske nyheitsbyrået Tass, ifølge Reuters. Russiske styresmakter seier Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin stod på ei liste over passasjerar på flyet. Ulukka skal ha skjedd i fylket Tver, som ligg mellom Moskva og St. Petersburg.