Tapt luktesans sikreste symptom

To store, internasjonale studier viser at tapt luktesans er det sikreste symptomet på at man er smittet av koronaviruset. Studiene bygger på svar fra 4.500 deltakere, skriver Videnskab.dk. Halvparten av dem tapte luktesansen i mer enn 40 dager..