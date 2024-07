Tankbåt med olje kantret utenfor Filippinene

Et besetningsmedlem er savnet etter at et tankskip kantret utenfor Filippinene torsdag morgen, opplyser transportminister Jaime Bautista.

– 16 av 17 besetningsmedlemmer ble reddet, legger han til.

Tankskipet frakter 1,4 millioner liter med industriell fyringsolje, melder nyhetsbyrået AFP.

Hendelsen har forårsaket en del oljeutslipp.

– Det er allerede oljeutslipp. Akkurat nå kan vi ikke sende ressursene våre dit på grunn av sterk vind og høye bølger, sier Bautista.