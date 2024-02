Talsperson stadfestar: Navalnyj er død

– Aleksej Navalnyj blei drepen. Han døydde 16. februar 14.17 lokal tid, ifølgje den offisielle beskjeden til Navalnyjs mor, skriv talsperson Kira Jarmysj på X.

Navalnyjs mor var laurdag på veg til straffekolonien der sonen satt og til slutt døydde.

– Ein tilsett på straffekolonien sier at kroppen hans no er i Salekhard. No gjer dei «undersøkingar» på han, skriv ho videre.

– Vi krev at Aleksej Navalnyjs kropp blir overlevert til familien umiddelbart.