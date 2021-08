Taliban: Nordmenn skal få reise

Taliban sier at alle utlendinger og afghanere med reisedokumenter fra USA, Norge og en rekke andre land, vil få forlate Afghanistan.

Det kommer fram i en uttalelse fra amerikanske myndigheter og drøyt 100 andre land. Utenriksdepartementet bekrefter at Norge er ett av landene.

– Vi har fått forsikringer fra Taliban om at alle utlendinger og alle afghanske borgere med reisedokumenter fra våre land, vil få lov til reise ut av landet, heter det i uttalelsen.

Det vises til at Taliban også har gitt offentlige uttalelser som bekrefter dette. I uttalelsen nevnes afghanere som har jobbet med noen av landene eller som frykter for livet under Taliban.