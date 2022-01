Tak blåste av hus på Karmøy

Et tak har blåst av et hus under rehabilitering på i Bedehusvegen på Karmøy i Rogaland, melder Sør-Vest politidsitrikt. Et stillas var i fare for å blåse ut i vegen. Brannvesenet er på stedet til Mesta overtar, ifølge politiet.