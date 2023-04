Tajik mer populær blant Ap-velgere

Tidligere Ap-nestleder Hadia Tajik ønskes inn i Ap-ledelsen av stadig flere Ap-velgere. En undersøkelse foretatt av Kantar for TV 2 viser at nær halvparten av Arbeiderpartiets velgere mener partisekretær Kjersti Stenseng bør byttes ut.'

Kunnskapsminister Tonje Brenna, som også er favoritt hos et flertall av fylkeslagene, er mest populær. Hele 67,3 prosent ønsker henne inn i partiledelsen.

Hadja Tajik, som trakk seg som både statsråd og nestleder på grunn av pendlerboligsaken, er på andreplass med en oppslutning på 65,1 prosent.

56,6 prosent ønsker et comeback for Helga Pedersen i partiledelsen, mens 45,7 prosent ønsker å beholde Bjørnar Skjæran. Bare 33,1 ønsker at partisekretær Kjersti Stenseng skal fortsette.

Siden forrige måling i mars har Tajiks popularitet gått markant opp, og Stensengs har fortsatt å falle. (NTB-NRK)