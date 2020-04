Ta båtførarprøven heimanfrå

Sjøfartsdirektoratet tilbyr at båtførarprøven kan verte tatt frå eiga stove dei neste to månadane, skriv dei i ei pressemelding. På grunn av koronasituasjonen og stengde teststader vil dei tilby at du kan ta prøven som ein videoovervåka test.