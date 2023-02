Syria åpner grenseoverganger for hjelpearbeid

Syriske myndigheter har blitt enige med FN om å åpne to nye grenseovergangen på den tyrkiske grensen for hjelpearbeidere i tre måneder. Det melder Reuters som viser til at diplomatiske kilder.

Opplysningen skal stamme fra FNs bistandssjef Martin Griffiths, og de ble presentert i et lukket møte i Sikkerhetsrådet mandag.

Griffiths hadde mandag et møte med Syrias president Bashar al-Assad i Damaskus, en uke etter det ødeleggende jordskjelvet som så langt har ført til over 37.000 døde.