Synkehull på E6 nær Göteborg – flere skadd

Et stort sykehull forårsaket av regn gjør at E6 er stengt i begge retninger ved Stenungsund, nord for Göteborg. Flere kjøretøy, inkludert en buss, er rammet.

– Tre skadde er fraktet til sykehus, opplyser vakthavende befal Fredrik Flyberg i politiet til nyhetsbyrået TT.