Syk passasjer hentet fra ferge

Et redningshelikopter hentet i natt en syk passasjer fra danskebåten «Bergensfjord» mellom Stavanger og Hirtshals. Klokka. 4.48 meldte Hovedredningssentralen at pasienten var hentet sør for Mandal og overlatt helsepersonell på Sola.