SVT: Sverige utviser fem russiske diplomatar

Den svenske utanriksministeren Tobias Billström seier i eit intervju med SVT at Sverige utviser fem russiske diplomatar.

– Aktivitetane deira på vårt territorium er ikkje foreinleg med diplomatstatusen, seier Billström.

Den russiske ambassadøren til Sverige, Viktor Tatarintsev, vil ikkje kommentere utvisinga.

For to veker sidan utviste Noreg 15 russiske diplomatar, med same grunngjeving.

I 2022 utviste både Sverige og Noreg tre russiske diplomatar, då som ein reaksjon på invasjonen av Ukraina.