SVs Landsstyre går imot å sende våpen til Ukraina

I kveld har SVs Landsstyre behandlet spørsmålet om å sende 2000 panservernraketter av typen M72 til Ukraina.

Landsstyret har vedtatt å gå imot å sende norske våpen til Ukraina, med 21 mot 18 stemmer.

– I spørsmålet om å donere våpen til Ukraina har SV vurdert viktige argumenter både for og mot, og et flertall i landsstyret har nå landet på å si nei til å sende våpen. SV har forståelse for regjeringens beslutning om å donere 2000 panservernraketter, men mener det likevel er viktige motargumenter. Det handler blant annet om kontroll med hva våpnene brukes til og hva slags følger dette vedtaket vil få for framtidig norsk våpeneksport, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Det ble også fattet vedtak om at SV støtter regjeringens beslutning om å donere militært beskyttelsesutstyr til Ukraina, og fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina på det sterkeste.

– Hvert land må velge sin rolle i solidaritetsarbeidet med Ukraina. Norge kan først og fremst gjøre en forskjell gjennom humanitær hjelp, beskyttelse av flyktninger og sterke økonomiske sanksjoner mot de russiske oligarkene, sier Lysbakken.