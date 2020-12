Sverige: Innreiseforbud fra Danmark

Den svenske regjeringen har innført innreiseforbud fra Danmark til Sverige, sier Sveriges innenriksminister på dagens pressekonferanse.

– Det finnes en åpenbar risiko for at dansker reiser hit for å handle julegaver eller tilbringe tid. Derfor har regjeringen besluttet innreiseforbud fra Danmark til Sverige, sier innenriksminister Mikael Damberg på pressekonferansen.

Bakgrunnen er at det nye viruset fra Storbritannia har blitt funnet i Danmark, smittesituasjonen i Danmark, og at landet har stengt kjøpesentre, opplyser Damberg.

Unntak gjøres for svenske statsborgere, andre personer som bor eller arbeider i Sverige, og personer som jobber i godstransport. Beslutningen trer i kraft ved midnatt.

Tidligere på mandag sa kilder til Aftonbladet og Expressen at Sverige trolig ville stenge grensen til Danmark.

– Vi kommer til å presentere en del tøffe beskjeder her i dag. Det kan innebære at man ikke kan feire jul som man hadde tenkt seg, sier Damberg.

I helgen besluttet en rekke land, deriblant Sverige, å stanse alle fly fra Storbritannia. Det skjedde etter at det ble funnet en ny variant av koronaviruset i landet.

– For å minimere risikoen har regjeringen besluttet innreiseforbud fra Storbritannia, sier Damberg.

Sverige stanser også alle passasjerfly fra Storbritannia de neste 48 timene. Folkehelsemyndigheten oppfordrer alle som har reist til Sverige fra Storbritannia siden 12. desember å teste seg for koronaviruset.

– Det er ikke utelukket at den nye varianten finnes i Sverige, men vi har ikke kunnet bekrefte det, sier generaldirektør Johan Carlson i Folkehelsemyndigheten i Sverige.