Sverige: En person død etter ulykke på marked

En mann i 50-årene mistet livet etter at en bod veltet over ham på et marked i Kivik i Österlen fredag ettermiddag. Mannens pårørende er varslet, ifølge svensk politi.

– En markedsbod, en vogn der man har lotteri, har veltet og i den sammenheng ble fire personer skadet, sa Mattias Sköld i den svenske redningstjenesten kort tid etter ulykken.

Politiet jobber fortsatt på stedet for å danne et bilde av hva som forårsaket velten. Foreløpig er ingen pågrepet eller mistenkt.