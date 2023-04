Sverige: 5 personer pågrepet for terrorlovbrudd

I Sverige er fem personer pågrepet for lovbrudd knyttet til terrorisme. Det opplyser Säkerhetspolisen i en pressemelding tirsdag.

Personene ble pågrepet under en koordinert aksjon i byene Eskilstuna, Linköping og Strängnäs.

Ifølge Säkerhetspolisens uttalelse mistenker de at en gruppe har planlagt et terrorangrep i Sverige, og at dette kan ha en tilknytning til koranbrenningen i Stockholm i januar. Man antar at planene kan ha tilknytning til voldelig islamistisk ekstremisme, og har kobling til internasjonale miljøer.