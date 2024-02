Sverige sender militærhjelp verdt 7 mrd til Ukraina

Den svenske rikskringkasteren meldte tirsdag morgen at en avgjørelse om å sende stridsbåt 90, gruppebåter samt undervannsvåpen til Ukraina.

SVT skriver også at Sverige blant annet skal sende artilleriammunisjon for to milliarder kroner, panservernraketter og syketransport-kjøretøy.

At en pakke verdt 7,1 millarder svenske kroner sendes, bekreftes av forsvarsminister Pål Jonson på en pressekonferanse.