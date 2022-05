Sverige sender delegasjon til Tyrkia

Etter gårsdagens kunngjøring om at Socialdemokraterna ønsker Sverige med i forsvarsalliansen, ligger veien nå åpen for å søke, skriver SVT. Allerede i dag er det praktisk mulig for Sverige å sende inn en søknad om medlemskap i Nato. Regjeringen møtes senere i dag for å ta den historiske beslutningen.

Den tyrkiske presidenten har sagt at det vil vere «ein feil» om Sverige og Finland blir med i Nato. Etter flere uttalelser fra Tyrkia har landet blitt sett på som et mulig hinder for svensk medlemskap.

– Vi skal sende en gruppe tjenestemenn som skal holde diskusjoner og ha en dialog med Tyrkia, så får vi se hvordan denne saken løses og hva dette egentlig handler om. Men signalene vi har fått fra NATO er at det er en avtale om at både Sverige og Finland skal slippes inn, sier forsvarsminister Peter Hultqvist.