Sverige forlenger restriksjonene

Regjeringen i Sverige forlenger koronarestriksjonene for butikker og restauranter. Smitten øker og det siste døgnet det er registrert 8441 nye koronasmittede i landet.

– Smittespredningen ligger på et for høyt nivå i landet og derfor er det viktig at vi tar ansvar for helsevesenet, våre medmennesker og oss selv, sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– De siste ukene har smittespredningen og belastningen på helsevesenet økt. Beskjeden i dag er at tiltakene blir værende en stund til, sa sosialminister Lena Hallgren.

Barer og restauranter må fortsatt stengte klokken 20.30 og det er fortsatt begrensninger på hvor mange kunder som kan oppholde seg samtidig i butikker og varehus.

Den svenske regjeringen vil imidlertid vente til tidligst 3. mai med å innføre nye regler.