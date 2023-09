Svenske Socialdemokraterna vil at militæret skal hjelpe politiet

Socialdemokraternas partileder Magdalena Andersson vil gi militæret større fullmakter for å hjelpe politiet i kampen mot gjengkriminaliteten.

I dag har militæret lov til å hjelpe politiet med transport. Andersson sier til Aftonbladet at loven bør endres slik at militæret blant annet kan hjelpe med vakthold.

– Vaktholdet politiet utfører, kan også militæret skulle kunne utføre. Utover det finnes det teknisk kunnskap hos militæret som de burde kunne bistå med, mener den tidligere svenske statsminister Andersson.

Partilederen sier også i intervjuet at hun vil at Sverige skal be om hjelp fra politi i Norge, Danmark og Finland.

- Jeg er åpen for alt landene kan hjelpe politiet med, sier Andersson.