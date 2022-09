Svenske medier: Privatfly i Gotland skal ha styrtet

Et østerisk-privatfly har ifølge medier som Aftonbladet og Sveriges Radio styrtet i havet utenfor Ventspils i Lettland. Data fra Flightradar viser at flyet de siste minuttene har mistet høyde i raskt tempo.

Svenske medier skrev for kort tid siden at man frykter at flyet skal styrte.

Fire personer er ombord. Flyet skulle egentlig lande i Köln i Tyskland, men fortsatte forbi flyplassen, melder Dagens Nyheter.