Svensk terrortiltalt dømt for drap

Terrortiltalte Theodor Engström er dømt for drap og planlegging av terrorforbrytelser, skriver SVT. Han dømmes til rettpsykiatrisk behandling.

33-åringen har tilstått drapet på psykiateren Ing-Marie Wieselgren på åpen gate i Visby under politikeruka i Almedalen. Han har også erkjent å ha planlagt å drepe Centerpartiets leder Annie Lööf.

Drapet på Wieselgren anses ikke som en terrorhandling av tingretten i Gotland, skriver SVT. Han dømmes derfor for drap, men ikke for terror. Samtidig dømmes han til planlegging av terrorforrbytelser for drapsplanene mot Lööf.

Svensk påtalemyndighet la ned påstand om at Engström burde dømmes til livstid i fengsel, mens hans advokat har argumentert for at han bør dømmes til psykisk helsevern.

En rettsmedisinsk undersøkelse konkluderte med at 33-åringen både i gjerningsøyeblikket og under undersøkelsen led av «en alvorlig psykisk forstyrrelse».